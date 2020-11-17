البابا تواضروس يترأس حفل معهد الدراسات القبطية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذى يقيمه معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة.





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