صور.. أبو العينين: القطاع الخاص يخدم خطط الإصلاح والرئيس السيسى يدعمه بقوة

ترأس النائب محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماع شعبة المستثمرين، اليوم الثلاثاء، لتقييم المناخ الاستثمارى فى مصر، وبحث ومناقشة مطالب المستثمرين، وإعداد تصور عام لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، لعرضه على الحكومة المصرية.





ورحب النائب محمد أبو العينين بالتشكيل الجديد لشعبة المستثمرين، وكذلك المقترحات المثمرة المُقدمة من رؤساء اللجان وأعضاء الشعبة لتحسين الاستثمار فى كافة المجالات وتنويع مصادر الإنتاج لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته، إن الرئيس السيسى يدعم القطاع الخاص فى مصر بشكل قوى، ويعرف أنه قطاع شريف يقوم بعمل جليل يخدم خطط الإصلاح الاقتصادى وعجلة التنمية الوطنية. وأشاد النائب محمد أبو العينين بدور الدولة المصرية فى الاستجابة لمطالب المستثمرين السابقة ودعم قانون الاستثمار ومبادرات البنك المركزى. وأكد أبو العينين أن مثلث الاقتصاد الذهبى يعتمد على الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأنها تمثل القيمة المضافة للاقتصاد المصرى بضخ عملة صعبة وتشغيل العمالة وجلب الضرائب. وشدد أبو العينين على قدرة مصر لزيادة استثماراتها بدعم القيادة السياسية وتذليل العقبات، حيث تجلى ذلك فى إنشاء 22 مدينة صناعية متكاملة خلال الفترة السابقة. وقال إن الدولة يجب عليها أن تلعب دور المُسوق، أمام المستثمرين من خلال مؤتمر عالمى تستهدف فيه نشاط محدد بعدد مشروعات كبير وبمحفظة موحدة بشكل يضمن ربح المستثمر واستفادة الدولة.

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