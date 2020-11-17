النشرة المرورية : لطفى السيد بديلا عن الفنجرى .. وسيولة مرورية بأحمد سعيد

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الثلاثاء، مع البدء الفعلى للحركة وبداية الذروة المسائية، تتراوح معدلات السير فيها بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن بعض الأحجام ظهرت بمحافظة الإسكندرية خصوصًا أعلى محور أبوقير عند منطقة كفر عبده، وبالنسبة لمحافظة بورسعيد انحسرت الأحجام فى محور سعد زغلول للمتجهة إلى ميدان المنشية.

وتابع :"بعض الأحجام المتفرقة ظهرت فى منطقة الثلاثينى وشارع الجمهورية بالإسماعيلية، وانحسرت فى محافظة الغربية بشارع الجلاء المتجه للطريق الزراعى بمدينة طنطا".

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن فتح طريق الكريمات أمام حركة السيارات مرة ثانية، والصعيد الشرقى بعد تحسن الأحوال الجوية، ونوه أن الإدارة أهابت بالمواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

أوضح أن الأحجام المرورية انحسرت فى محافظة الجيزة، بشارع مراد للقادم من الدقى، وطالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو واتخاذ كوبرى الجلاء والجامعة لنقل الحركة بين القاهرة والجيزة، كما طالب بالابتعاد عن محور الفنجرى واستخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وذكر أن الإدارة وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كل إدارات المحافظات ونشرت الخدمات، لوجود بعض الأعمال على عدد من قطاعات الطرق الدائرية أعلى منطقة البساتين وعند منطقة الواحات للمتجهة إلى الطريق الصحراوى.