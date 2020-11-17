متحدث المترو: أكمنة سرية ومتحركة داخل القطارات لضبط مخالفى ارتداء الكمامة

وأضاف عبدالهادى، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكمنة سرية ومتحركة داخل قطارات المترو لضبط الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات، مشددًا على أنه لن يعبر أى شخص ماكينة التذاكر بدون كمامة.

وتابع: "بداية من يوم السبت، اللى هايخلع الكمامة سيتم ضبطه وتغريمه، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحفاظَا على صحة المواطنين".