إنفوجراف.. 118 عاما على افتتاح المتحف المصرى بالتحرير

ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن المتحف المصرى بالتحرير بمناسبة مرور 118 عاما على الإنشاء:-

يذكر أن المتحف يعود تاريخه إلى عام 1835، وتنقل بين عدة مواقع من حديقة الأزبكية، إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين، ثم فكر عالم المصريات الفرنسى أوجوست مارييت، الذى كان يعمل بمتحف اللوفر فى افتتاح متحفٍ يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق.

وتم نقله بعدها إلى ملحق خاص بقصر الخديو إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى مبنى المتحف الحالى بالتحرير.