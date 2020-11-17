القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية والعشرون بجامعة بنها

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الجامعات والمعاهد المصرية ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية الثانية والعشرون بجامعة بنها ، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس جامعة بنها وعدد من أسر الشهداء والمصابين .

بدأت مراسم الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار ، أعقبها كلمة رئيس جامعة بنها أشار خلالها إلى التعاون الدائم والمستمر بين القوات المسلحة والجامعات المصرية المختلفة لخلق جيل جديد من الشباب الواعى بقضايا أمته المصرية .

وتضمنت الندوة محاضرة عن مخططات التقسيم التى تحاك بالمنطقة وكيفية مجابهتها ، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "حرب وجود " والذى يبرز دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتصدى له ، أعقبه كلمة لأحد أبطال كمين الفرافرة أشار خلالها إلى الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب .

وتضمنت الندوة عرضاً يبرز جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال مشاركتها فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة فى كافة المجالات بكافة نواحى الجمهورية .

كما قدم عدد من طلاب الجامعة عروض فنية متميزة تجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ، ثم إستمع الحاضرون لمحاضرة عن حروب الجيل الرابع والوعى التكنولوجى ألقاها مستشار رئيس مجلس الوزراء لأمن المعلومات .

وفى نهاية الندوة تم تبادل الدروع و تكريم أسر الشهداء والمصابيين والطلاب المتفوقين ومنظمى الندوة .

حضر الندوة محافظ القليوبية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وقيادات وطلاب الجامعة .