أبطال القوات المسلحة يحصدون الميدالية الذهبية ويحققون مراكز متقدمة ببطولة العالم لكمال...

فى إطار حرص وإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من الأبطال الرياضيين ، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لرفع علم مصر فى المحافل الرياضية الدولية ، حقق العقيد / شريف الشيوى أحد أبطال قوات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية ، ولاعب المنتخب الوطنى لكمال الأجسام الميدالية الذهبية " المركز الأول " فى وزن ٨٥ كجم فى بطولة العالم للأساتذة لكمال الأجسام والتى أقيمت بأسبانيا .

ونال العقيد / شريف الشيوى تقدير وإعجاب جميع أعضاء الإتحاد الدولى لكمال الأجسام لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية ، الذى أدى إلى حصوله على المركز الأول عالمياً عن جدارة ، حيث كان الفرق بينه وبين أقرب منافسيه ما يقرب من 30 نقطة ، كما حقق المقدم / محمد أبو شادى المركز الرابع فى وزن 75 كجم ، والمساعد أول / عماد المنيلاوى المركز السابع فى وزن 95 كجم فى نفس البطولة .

ولاقى أبطال القوات المسلحة إستقبال حافل لدى وصولهم إلى أرض الوطن حيث نجح أبطال القوات المسلحة فى رفع العلم المصرى فى هذا المحفل الدولى بعد غياب عدة سنوات .

يأتى هذا الإنجاز نتيجة للعمل الجاد لأبطال القوات المسلحة على أسس علمية وإدارة حازمة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة .