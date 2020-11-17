8 ملايين جنيه لتطوير 5 وحدات محلية بمركز بئر العبد بشمال سيناء

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص 8 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد، لرفع كفاءة الوحدات المحلية في 5 قرى ببئر العبد.

وقال محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، انه تم تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية، بزيادة 5 مليون جنيه عن المخصص السابق ، ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد.

وأكد رئيس مدينة بئر العبد ، أنه حسب توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،سيتم رفع كفاءة الوحدات المحلية القروية في الـ5 قري التي تضررت بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من قري بئر العبد وهي قاطية واقطية والمريح والجناين و30 يونيو .

وكان محافظ شمال سيناء ، أكد أن مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة لمركز ومدينة بئر العبد يبلغ 49 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات فى قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.

وأشار محافظ شمال سيناء الى أن مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة، تخصيص مبلغ 48 مليون و322 ألف جنيه لمركز ومدينة العريش، مبلغ 49 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 37 مليون و600 الف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد.

ومبلغ 35 مليون و59 ألف جنيه لمركز ومدينة الحسنة، ومبلغ 28 مليون و322 الف جنيه لمركز ومدينة نخل، بجانب تخصيص مبلغ 85 مليون و28 الف جنيه للديوان العام، و 20 مليون جنيه للمرور.

ووجه المحافظ بوضع عدايات أسفل الطرق عند التقاطعات ومداخل الطرق الفرعية لاستخدامها في توسعات توصيل المرافق والبنية التحتيه مستقبلا ، بحيث لا يتم القطع أو الحفر في الطرق، علي أن توضع خريطة بتلك العدايات.

وشدد على أن تشتمل مقايسات الطرق الجديدة على بند العدايات ، لجانل رصف طريق عرضي وطريق طولي بالقرى والمناطق الفقيرة فى مختلف المدن ، محذرا بعدم تنفيذ أي أعمال في الطرق الجديدة الا بعد مرور 3 سنوات من الرصف.