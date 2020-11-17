الدواء: 5 فروق بين الأصلي والمغشوش من «بيتادين سوليوشن 120 مل»

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب العبوات المغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات "P9809021" ، " P0909005"، مشيرة إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناءً على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة:
1.. لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز . يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز .
2.. يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير. يوجد أسفل العبوة الداخلية حرف q صغير.
3.. علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة.
4 .. الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة Mundipharma وشعار شركة النيل.. الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط.
5.. غطاء العبوة الداخلية أبيض مطفى.. غطاء العبوة المغشوشة الداخلي أبيض لامع.
وشدد هيئة الدواء على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.
كان ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.
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