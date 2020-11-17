تعرف على أبرز أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات في شهر اكتوبر الماضي

اعلن الدكتور اشرف خليل مدير معهد امراض النبات التابع لوزارة الزراعة عن نشاط وحصاد المعهد خلال شهر أكتوبر والذي شمل على ما يلي:
أولًا: متابعة الحالة المرضية:
• المرور علي محصول بنجر السكر و مشاتل البصل في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والبجيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.
• المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة-الكرنب-القرنبيط-الخس( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول و ندوه بدريه وتبقعات أوراق وأعفان ثمار و بياض دقيقي-وبياض زغبي وصدأ.
• المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية لا تتعدى نسبة 1 فى الألف عبارة عن أمراض عفن قواعد أوراق النخيل البترودبلودى وكذلك مرض اللفحة السوداء ، وأعفان القلب كما تم المرور علي زراعات المانجو والموالح في محافظتي القليوبية والبحيرة وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض المتواجدة بها والتي تركزت في العفن الهبابي وأعفان الجذور.
ثانيًا: النشاط الإنتاجي والخدمي
• فحص (422) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية.
• فحص (84) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة.
• الاشتراك فى أعمال (12) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية
• فحص (31) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض .
• شراء (14) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.
• فحص (7) طرود تحتوى على تقاوى بذور مختلفة.
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