قناة النهار تفوز بجائزة مهرجان الفضائيات العربية ورئيس الشبكة يتسلم الجائزة

فازت شبكة تليفزيون النهار بجائزة التميز لأفضل القنوات الفضائية بمهرجان القنوات الفضائيات العربية في دورته الحادية عشر والتي أقيمت مساء أمس بفندق الماسة بمدينة نصر بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة ومن بينهم الفنان محمد رمضان والفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم والكابتن أحمد حسن والكابتن مؤمن زكريا وعدد الشخصيات العامة والصحفيين والاعلاميين والنقاد.

وتسلم جائزة قناة النهار محمد الجازوي رئيس شبكة تليفزيون النهار، والذي أعرب عن شكره للقائمين على تنظيم المهرجان ورئيس المهرجان أحمد عليوة، موجها التهنئة للمكرمين مشيدا بالانجاز العظيم للإعلام والإبداع في الدراما المصرية رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن شبكة تليفزيون النهار تم اختيارها ضمن أفضل القنوات الفضائية العربية في أكثر من دورة بمهرجان الفضائيات العربية.