مقاطعة المنتجات الفرنسية يواصل تصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية.. تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إبدأ يومك بنية نصرة رسول الله ﷺ بالمقاطعة وبالمشاركة في حملة المقاطعة ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه" و "‏مين يعرف .. يمكن الحاجه البسيطه دي تكون سبب ف دخولك الجنه .. #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية". وقال "‏!لمعركة ليست هينة بيننا وبين ⁧فرنسا⁩ فرنسا تريد إرغامنا بإساءاتها وسياساتها ونحن نريد معاقبتها وتأديبها على تطاولها هي تعول على الوقت والمرجفين في إضعاف المقاطعة، ونحن نعول على الغيورين والمحبين لرسول الله ﷺ في استمرار المقاطعة ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه21 ".

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