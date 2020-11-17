نقيب المحامين: وزير المالية يوجه مأموريات الضرائب بالالتزام بالبروتوكول الموقع مع النقابة

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، رد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن إرسال بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة للمحامين للتذكير بصدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، والعمل به اعتبارا من 20/10/2020، والذي بموجبه أصبحت مهلة إقرار الضريبة المضافة حتى نهاية الشهر التالي لانتهاء فترة الضريبة.

وكشف نقيب المحامين، خلال فيديو بث عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن وزير المالية تواصل معه هاتفيا، وأبلغه بأن البروتوكول الموقع مع النقابة كما هو، وأنه بصدد إصدار تعليمات لكافة مأموريات الضرائب بالالتزام به، مضيفا: «بذلك انتهت المشكلة نهائيا».