وزير الري : إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة لفيروس كورونا

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة الاستمرار فى إتباع كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا"، وذلك في ضوء حرص وزارة الموارد المائية الري على صحة العاملين بها.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة في مبنى الوزارة.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالتباعد بين الموظفين، وعدم التزاحم عند المصاعد أو أثناء التوقيع على دفاتر الحضور والانصراف، مع استخدام مطهرات الأيدي بشكل دائم، وقياس درجة الحرارة للعاملين وكافة المترددين على الوزارة يومياَ، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد ودورات المياه.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.