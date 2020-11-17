الوزراء: توقعات مؤسسة فيتش بإيجابية واستقرار الاقتصاد المصري .. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف تناول توقعات مؤسسة فيتش بإيجابية واستقرار الاقتصاد المصري حيث توقع تقرير " المخاطر في مصر" تحقيق مصر نموًّا بمعدل ٣,٢٪؜ في ٢٠٢٠، و٥,٦ ٪؜ في ٢٠٢١.

كما توقع التقرير وصول قيمة الجنيه مقابل الدولار في نهاية ٢٠٢٠ إلى ١٥,٧٥ .

ووفقا للتقرير فقد أرجعت فيتش جودة أداء الاقتصاد المصري إلى جهود الحكومة خاصة في مجالي التشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات.