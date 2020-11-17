ختام تدريب الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 17 نوفمبر تدريب الدفعة الأولى من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 28 متدرب من أصل 628 مستهدف تدريبهم على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التقت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب مع السادة أعضاء الدفعة الأولى وتحدثت إليهم عن كون المدرس وأستاذ الجامعة أهم عنصر في الهرم، وأن اختيارهم للمنح الخارجية يعتبر فرصة عظيمة؛ لأن في السفر فائدة في حد ذاته وفي الاحتكاك بالثقافات الأخرى، وأضافت: "أن يكون لنا القدرة على تطويع ونقل ما تعلمناه هذا أكثر إفادة، وكذلك القدرة على المساهمة في التغيير في وقت التغيير فيه واجب.. نحن كأكاديمية وكدولة نعتبر أن لدينا 628 سفير يمثل مصر وجامعته ونفسه"، ثم تمنت لهم كل التوفيق ووضحت أن التواصل مع الأكاديمية مفتوح معهم بصفة مستمرة ودائم.

جديرٌ بالذكر أن البرنامج التدريبي يحتوي على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.