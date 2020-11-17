أبطال القوات المسلحة يحصدون الميدالية الذهبية.. ويحققون مراكز متقدمة ببطولة العالم لكمال الأجسام

حقق العقيد شريف الشيوى أحد أبطال قوات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية ولاعب المنتخب الوطنى لكمال الأجسام الميدالية الذهبية "المركز الأول" في وزن 85 كجم فى بطولة العالم للأساتذة لكمال الأجسام والتى أقيمت بإسبانيا.

ونال الشيوى تقدير وإعجاب جميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية ، الذى أدى إلى حصوله على المركز الأول عالميًا عن جدارة ، حيث كان الفرق بينه وبين أقرب منافسيه ما يقرب من 30 نقطة ، كما حقق المقدم محمد أبو شادى المركز الرابع فى وزن 75 كجم ، والمساعد أول عماد المنيلاوى المركز السابع فى وزن 95 كجم فى نفس البطولة.

ولقي أبطال القوات المسلحة استقبالا حافلا لدى وصولهم إلى أرض الوطن حيث نجح أبطال القوات المسلحة فى رفع العلم المصرى فى هذا المحفل الدولى بعد غياب عدة سنوات.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة للعمل الجاد لأبطال القوات المسلحة على أسس علمية وإدارة حازمة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

يأتي ذلك فى إطار حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من الأبطال الرياضيين ، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لرفع علم مصر فى المحافل الرياضية الدولية.