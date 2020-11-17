آير كايرو تدشن خطا جديدا بين شرم الشيخ وطشقند في أوزبكستان

قال حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو، إنه سيتم تسيير أولى رحلات الشركة المنتظمة بين شرم الشيخ و طشقند بأوزبكستان يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، ضمن خطتها المستقبلية لتسيير أربع رحلات أسبوعيًا بين شرم الشيخ و القاهرة بمصر وطشقند بأوزبكستان اعتبارا من أبريل 2021 بالإضافة الى الرحلات العارضة بين شرم الشيخ و سمرقند بأوزبكستان و المزمع بدؤها فى نهاية ديسمبر من العام الحالى.

وقامت الشركة بوضع الترتيبات اللازمة مع موردى الخدمات الأرضية و الفنية لرحلات الشركة، كما عينت شركة ATMC وكيلا عاما للمبيعات بأوزبكستان لتدعيم حركة السفر من أوزبكستان الى المدن و المطارات الداخلية بجمهورية مصر العربية والمدن والعواصم الأفريقية و الأوروبية عبر المطارات المصرية مستغلين اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين مصرللطيران وآيركايرو، والذى يتيح تكامل شبكتى آيركايرو ومصرللطيران.

يأتى هذا فى اطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى بضرورة فتح أسواق غير تقليدية والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث و شبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية و حركة سفر جديدة الى تلك المتعارف عليها الأمر و الذي سوف يساهم فى تنمية موارد الدولة المصرية.