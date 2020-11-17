نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال القوات المسلحة يحصدون الميدالية الذهبية ويحققون مراكز متقدمة ببطولة العالم لكمال الأجسام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص وإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لرفع علم مصر فى المحافل الرياضية الدولية، حقق العقيد شريف الشيوى أحد أبطال قوات الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، ولاعب المنتخب الوطنى لكمال الأجسام الميدالية الذهبية " المركز الأول " في وزن ٨٥ كجم فى بطولة العالم للأساتذة لكمال الأجسام والتى أقيمت بأسبانيا.

ونال العقيد شريف الشيوى تقدير وإعجاب جميع أعضاء الإتحاد الدولي لكمال الأجسام لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية، الذى أدى إلى حصوله على المركز الأول عالميًا عن جدارة، حيث كان الفرق بينه وبين أقرب منافسية ما يقرب من 30 نقطة.