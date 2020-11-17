نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العليا لمياه النيل تعقد اجتماعا برئاسة مصطفي مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة؛ وذلك في إطار الإعداد للاجتماع السداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والذي دعت له وزيرة خارجية جنوب إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري؛ لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقًا لقرارات "القمة الإفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.

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أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة.



وأطلق الشيخ أحمد ناصر العديد من التصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية، لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات – حول مساندة الكويت لمصر في قضية سد النهضة.



وقال:"إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط"، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".



وعما إذا كان سيتم التطرق إلى الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي - الكويتي الرابع، والذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في واشنطن، أكد وزير الخارجية الكويتي أن الولايات المتحدة والدول الصديقة والحليفة، تدعم الوساطة الكويتية والمساعي التي كان يبذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع الخليجي، مشددا على استمرار مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية، وفقا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد.