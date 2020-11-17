نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيرة العام تحتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد قسم الاطفال وحديثى الولادة والمبتسرين بمستشفى المنيرة العام من أوائل اقسام الحضانات فى مستشفيات وزارة الصحة، تم انشاؤه منذ عام ١٩٩٢.

وقالت الدكتورة منال فاروق رئيس قسم المبتسرين والحضانات، ان القسم يحتوي على سعة سريرية ١٨ حضانة ومجهز على اعلى مستوى ويضم ١٠ اجهزة تنفس صناعى و١٠جهاز سيباب و٢٠ علاج ضوئى لحالات ارتفاع الصفرا، لافتة الي وجود عدد من مضخات المحاليل واجهزة قياس علامات حيوية وجهاز غازات بالدم وغيرها.

حضر فعاليات اليوم الدكتور كريم سلام مدير المستشفى وفريق الادارة المعاون له، والدكتورة عزة مديرة منطقة السيدة زينب وعدد من الاطباء بمستشفي الجلاء التعليمى، واطباء القسم وهيئة التمريض.

وأكدت فاروق ان المستشفي احتفلت باليوم العالمى للطفل المبتسر، للسنة الثانية على التوالى، تضمن اليوم نبذة عن اليوم العالمى للطفل المبتسر ونشاط القسم وعدد حالات الاطفال المبتسرين التى تم حجزها بالحضانات سنة ٢٠٢٠، مع القاء ٣ محاضرات علمية القاها اساتذة متخصصون.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام مدير المستشفي، نعمل علي تطوير جميع الخدمات الطبية المقدمة لمصلحة المرضي.

واضاف سلام كما تعمل ادارة المستشفي علي تطوير الاقسام الداخلية وادخال كافة الخدمات الطبية.

قالت الدكتورة ايمان السيد نائب مدير المستشفي، ان الادارة تعمل علي تقديم كافة الخدمات الطبية واستحداث عدد من الخدمات في الوقت الحالي لخدمة اهالي القاهرة.

من جانبه قدم الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، الشكر لجميع الفريق الطبي بالمستشفي علي ما يبذلونه من تفانا في العمل وعلي ما قدموه في ازمة الوباء العالمي كورونا