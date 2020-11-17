وزارة الصحة تنصح المواطنين بـ 6 إجراءات وقواعد هامة للحماية من فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - تقوم وزارة الصحة بشكل دائم ومستمر بتقديم النصائح للمواطنين، وخاصةً في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسط توقعات وتخوفات من موجة ثانية محتملة للفيروس، على غرار التي ضربت العديد من الدول الأوروبية والعربية هذه الأيام.

وزارة الصحة تنصح المواطنين بـ 6 إجراءات وقواعد هامة للحماية من كورونا

حث ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19 في مصر إلى 111009 حالة، وذلك بعد تسجيل 242 إصابة جديدة بالأمس، كما ارتفعت إجمالي الوفات حتى الآن إلى 6465 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة أمس الإثنين، ولذا فإن الحكومة شددت في الفترة الأخيرة على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية منعاً لتزايد الأعداد وبالأخص خلال الشهرين القادمين.

واليوم نصحت وزارة الصحة جميع المواطنين باتباع 6 إجراءات وقواعد هامة للحماية من فروس كورونا، وجاءت هذه القواعد وفق الإنفوجرافيك الذي نشرته عبر صفحتها الرئيسية الفيس بوك وتويتر كما يلي.

1- البقاء في المنزل عند ظهور أي أعراض لفيروس كورونا والإتصال بالخط الساخن.

2- ضرورة اتباع سياسية التباعد الاجتماعي وبمسافة لا تقل عن متر.

3- التنظيف والتطهير المستمر بالمطهرات للأسطح والأرضيات.

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4- غسل الأيدي جيداً داخل وخارج المنزل.

5- الحرص على ارتداء الكمامة بشكل استمرار.

6- البعد عن أي تجمعات قدر الإمكان.