اعتداءات اسرائيلية على القدس.. ودمشق تتهم رئيس استخبارات تل أبيب بعلاقة عميقة مع تنظيمات إرهابية

شهدت مدينة القدس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على عددًا من المواطنين الفلسطنين، وذلك على خلفية عملية اقتحام نفذتها قوات اسرائيلية.
ونقل عدد من مراسلي وكالات الأنباء من القدس إصابة ما يقرب من 20 فلسطينيًا برصاص حي وجروح وحالات اختناق على خلفية الاعتداءات.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن القوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية بفلسطين.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من عدة أنحاء في نابلس، وفلسطينيين اثنين من بلدة "بيرزيت" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة "جبع" جنوب جنين، وآخر من بيت لحم، واثنين من بلدة بيت أمر في الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة "العيسوية" في القدس، وشقيقين أخرين جرى اعتقالهما من مخيم قلنديا.
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في سياق أخر، نشرت وكالة الأنباء السورية، تحقيقًا حول عمق العلاقة التي تربط الاحتلال الإسرائيلي بالتنظيمات الإرهابية في سورية منذ بداية الحرب الإرهابية عليها وفي دليل جديد على ذلك كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي تامير هايمان ورئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت التقيا بعدد من أفراد التنظيمات الإرهابية في العام 2013.
وأوضحت القناة حسبمًا تضمن التحقيق، في تقرير لها أنه قبل 7 سنوات تسلل هايمان وايزنكوت بشكل سري في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل إلى الجنوب السوري والتقيا بإرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” الذي كان ينتشر في تلك المنطقة آنذاك مشيرة إلى أن كيان الاحتلال قدم الدعم العسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية وعالج جرحاها في مشافيه.
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