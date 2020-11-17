اعتداءات اسرائيلية على القدس.. ودمشق تتهم رئيس استخبارات تل أبيب بعلاقة عميقة مع تنظيمات إرهابية

شهدت مدينة القدس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات على عددًا من المواطنين الفلسطنين، وذلك على خلفية عملية اقتحام نفذتها قوات اسرائيلية.

ونقل عدد من مراسلي وكالات الأنباء من القدس إصابة ما يقرب من 20 فلسطينيًا برصاص حي وجروح وحالات اختناق على خلفية الاعتداءات.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن القوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية بفلسطين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من عدة أنحاء في نابلس، وفلسطينيين اثنين من بلدة "بيرزيت" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من بلدة "جبع" جنوب جنين، وآخر من بيت لحم، واثنين من بلدة بيت أمر في الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة "العيسوية" في القدس، وشقيقين أخرين جرى اعتقالهما من مخيم قلنديا.

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