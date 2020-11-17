"جنرال البرلمان" علاء عابد ضيف ندوة تحيا مصر.. الخميس"فيديو"

يواصل موقع تحيا مصر، استضافة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، ويترقب فريق التحرير عقد ندوة يوم الخميس القادم، مع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، والنائب الأول لرئيس البلمان العربي، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، و المعروف تحت قبة البرلمان بـ"جنرال البرلمان".

ويتحدث عابد فى ندوة تحيا مصر، فى عدد من الملفات والقضايا الهامة، وعلى رأسها ملف حقوق الانسان، وعلاقة مصر بأمريكا فى ظل الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة بايدن، وملف تمكين المرأة، ودور حزب مستقبل وطن فى الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وهل يسعى مستقبل وطن لتشكيل الحكومة.



عابد الذي يتصدر بجدارة صفوف النواب اللذين يتمتعوا بكاريزما طاغية وحضور يظهر مع كل مداخلة كلامية أو طوح مثمر، استطاع أن يتربع على رئاسة أحد أهم لجان البرلمان، حقوق الإنسان، مع إعمال توازن مبهر بين مقتضيات التشريع وأصول الرقابة، فكانت لحنته ضمن أنشط لجان المجلس اللذين يزيد عددهم عن ٢٠ لجنة نوعية في مختلف التخصصات.

تمكن عابد من إقناع نواب اللجنة بأحقيته في رئاستها سنوات متعددة تلو الأخرى، دون منازع أو منافس، فاستحق ذلك بدأب ملحوظ في الحضور وتكثيف الأعمال وصياغة التشريعات، والانطلاق في جولات مكوكية ميدانية بمختلف محافظات مصر، لزيارة السجون والأقسام وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان السليمة والتأكد من إعمالها في دور برلماني نموذجي.

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الجنرال علاء عابد كما جرت العادة على تسميته داخل أروقة البرلمان وخارجه، استطاع أن يكون حائط صد قوي ضد الافتراءات التي حاولت النيل من البلاد، عبر مؤسسات مشبوهة لتشويه سمعة مصر، فوجدت عابد الذي استقر كشوكة حادة في حلق الجماعات والكيانات المعادية للبلاد، حيث تولى الرد والتفنيد وإيضاح الحقائق بقدراته الخطابة واستعانته الدائمة بالمعلومات والأرقام فأجهض الكثير من المخططات الشيطانية الخبيثة.