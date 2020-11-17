النائبة دينا هلالي تطلق مبادرة "حقك علينا" للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

أطلقت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالأسكندرية مبادرة «حقك علينا»، لتوعية السيدات، وخاصة المرأة الريفية بالمناطق العشوائية، للحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة، ونظافتهن الشخصية، وأيضا لرفع الوعي لديهن بكل ما تقدمه الدولة لهن من خدمات في مجال الصحة وأيضا ما تكفله وزارة التضامن الإجتماعي لهن من حقوق، وتقديم دورات تثقيفية صحية عن سرطان الثدي ومخاطره وأيضا دورات محو أمية لهن، إضافة إلى جلسات تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك أطفالهن من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وقالت هلالي، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية أيضا لتوعية السيدات بضرورة الاهتمام بصحتهن النفسية والاهتمام بنظافتهن الشخصية وطرق التغذية السليمة وإعداد الطعام بطرق صحية، لتساهم في بناء صحة بدنية سليمة لهن ولأسرهن، كذلك تقديم دورات إسعافات أولية السيدات المتعلمات منهن، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم الإعتذار لكل سيدة لم تحظ بحقوقها التعليمية والصحية كاملة، بسبب ظروف اقتصادية أو عادات أسرية.

وأضافت أنه جارى التنسيق حاليا مع مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لبحث كيفية التعاون لزيادة الدور التوعوي الخدمي والثقافي، بجانب الاستعانة بمراكز الشباب والأندية الرياضية والشباب المتطوع للنزول في الأماكن العشوائية التي حولها الرئيس عبدالفتاح السيسي الي مساكن آدمية و توفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، وبالتزامن ايضًا مع خطة الدولة إعلان مصر خالية من العشوائيات.

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وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تضم أخصائيين متطوعين في كل المجالات التي تساهم في دعم المرأة والطفل من أطباء في شتى التخصصات ومدربين واخصائيين تخاطب وتعديل سلوك وتنمية المهارات لمساعدة أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم جلسات تعليمية وتربوية لهم، ومن أهم أولويات المبادرة أيضاً، توفير فرص عمل لهؤلاء السيدات، ومساعدتهن على تنفيذ مشروعاتهن الصغيرة لتمكينها اقتصاديا بالتعاون مع الجهات المعنية.