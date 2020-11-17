حقيقة تورط مسئول بقنصلية مصر بالخرطوم في تشكيل شبكة تزوير

نقلت وكالة الأنباء السودانية، نفي المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بالخرطوم، صحة ما ورد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول تورط موظف سابق بالقنصلية المصرية بالخرطوم في شبكة تزوير التأشيرات الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية.
وأكد المكتب الإعلامي للقنصلية المصرية في الخرطوم، في بيان صحفي، أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة والمهنية حيث لا توجد أي صلة بين الموظف المذكور من قريب أو بعيد بالقنصلية المصرية ولم يسبق لهذا الموظف المذكور بالعمل في القنصلية المصرية.
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أهابت وسائل الإعلام السودانية والمواقع الإلكترونية بضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول الأخبار خاصة المتعلقة بالجهات الدبلوماسية تجنبا لحدوث لغط ونشر أخبار مضللة.
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