أشعلت الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بأخر جلسة تصويرية خضعت لها بفستانها الجذاب، لتثير ضجة واسعة كعادتها.
نشرت "صبري" عدد من الصور التي تم إلتقاطها لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تألقت ياسمين صبري بفستان أحمر طويل، بأكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإكتفت بوضوع مكياج بسيط ليبرز جمال وجهها.
اقرأ أيضًا..بالفيديو..ياسمين صبري عن فيروس كورونا: "اللي ياخده ياخده"
الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأحمر "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.