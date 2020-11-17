ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأحمر "صور"

أشعلت الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بأخر جلسة تصويرية خضعت لها بفستانها الجذاب، لتثير ضجة واسعة كعادتها.

نشرت "صبري" عدد من الصور التي تم إلتقاطها لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تألقت ياسمين صبري بفستان أحمر طويل، بأكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وإكتفت بوضوع مكياج بسيط ليبرز جمال وجهها.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي دخلت به السبق الدرامي في رمضان 2020، وشاركها البطولة كوكبة لامعة من النجوم منهم أحمد الشامي، أيتن عامر، أحمد مجدي.

