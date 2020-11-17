بالصور.. بحضور 5 وزراء "فاطمة سليم " تشارك فى انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية

شاركت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، اليوم، بفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".
وألمحت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الملتقى تم تنفيذه في عدد من المحافظات بهدف نشر ودعم خطط الدولة في التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تشهد عدة أزمات تتطلب تكاتف المجتمع الحكومى والخاص وتكاتف دور المجتمع المدني.
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وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وتجسد ذلك جلياً في استراتيجية التنمية المستدامة والتي نعمل جميعاً على تحقيقها في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، على أن التنمية المستدامة تساهم في تقدم الدول، وهناك الكثير من الدول اتبعت نهج التنمية المستدامة وحققت طفرة كبيرة في جميع المجالات، مثل الاقتصاد والبنية التحتية، والمنظومة الصحية والتعليم، موضحة انها تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
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