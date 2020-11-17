بالصور.. بحضور 5 وزراء "فاطمة سليم " تشارك فى انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية

شاركت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، اليوم، بفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان "الاستثمار المسئول بوابة التعافي والعبور بالأزمات".

وأشادت النائبة فاطمة سليم، بالملتقى الذى يسعى إلى الاستثمار المسئول الهادف، لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ويلقي الضوء على عدة ملفات لدعم القطاع الخاص. وألمحت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الملتقى تم تنفيذه في عدد من المحافظات بهدف نشر ودعم خطط الدولة في التنمية، مشيرة إلى أن الدولة تشهد عدة أزمات تتطلب تكاتف المجتمع الحكومى والخاص وتكاتف دور المجتمع المدني. اقرأ أيضًا: محمد أبو العينين: مثلث الاقتصاد الذهبي يعتمد على الاستثمار والانتاج والتصدير