ترشيح المهندس أشرف رشاد لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي

رشح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة، لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي.

جاء ذلك فى خطاب رسمي موجه من مكتب رئيس البرلمان العربي، للنائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، متضمنا الترشح له بعضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربيـ لما يتمتع من خبرة برلمانية متميزة.

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وعقب النائب أشرف رشاد علي ذلك بقوله عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بالغ شكري وتقديري إلى السيد/ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على ترشيحي لعضوية مجلس أمناء جائزة وسام البرلمان العربي ...أتشرف ان أنال ثقة اختياركم .. ودومًا أن أكون في محل ثقة الجميع".