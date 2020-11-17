مدبولى للدارسين بالخارج: السيسي الداعم الأول للشباب.. ولا تفقدوا الأمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بوفد من الشباب المصريين الدارسين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالإشارة إلى أن هؤلاء الشباب الدارسين بالخارج هم مجموعة من المصريين الذين يشعرون بالامتنان لمصر وقيادتها، على المساعدة التى تلقونها لتسهيل عودتهم إلى مصر خلال ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث كانوا ضمن مجموعة العالقين بالخارج، والذين نجحت جهود اللجنة الوزارية لحل أزمة العالقين فى إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الهجرة قامت على مدار الفترة الماضية بتنظيم برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور والتحديث التى تجرى على أرض مصر، كما تم تنظيم برامج تدريبية مصغرة لهم فى الوزارات التى تتناسب مع تخصصاتهم.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة كانت قد أطلقت مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى نوفمبر الجاري، متضمنة زيارات ولقاءات متنوعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وجهود التنمية في القطاعات المختلفة، ولتعزيز صلاتهم بالوطن.

في الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى اللقاء الذي تشرف خلاله الشباب بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واختتمت مكرم حديثها بالتأكيد على أن هؤلاء هم رصيد مصر من القوة الناعمة فى الخارج، ولو قرروا العودة الى مصر فى ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحباً بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته للقاء شباب مصري ناجح واعد أتيحت له الفرصة لدراسة تخصصات متميزة في الجامعات الأجنبية بالخارج، مشيراً إلى أن الدراسة بالخارج تتيح فرصة الاحتكاك بمجتمعات وثقافات مختلفة، والتعرّف على تجارب الدول والاستفادة منها، وإثراء وتطوير أنماط التفكير لدى الشباب.

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