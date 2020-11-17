نقيب الأشراف يهنيء عمان بالعيد الوطني ويؤكد: علاقتنا وطيدة

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشعب العماني قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 50 للبلاد، الذي يوافق الـ 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب نقيب الأشراف، عن تقديره لدولة عمان الشقيقة وسلطانها هيثم بن طارق، مقدمًا لهم أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب سلطنة عمان.

وتمنى وكيل أول مجلس النواب، لسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار والرقي فى المستقبل، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والسلطنة، مؤكدا أنها ضاربة في عُمق التاريخ.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن هناك علاقات وصلة وطيدة بين الشعبين المصري والعماني، ويسعيان دوما إلى تعزيزها من خلال المساندة والمشاركة في كافة المناسبات التى تمر على البلدين في إطار الحب والترابط بين الأخوة فى الوطن العربي.

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