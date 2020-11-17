عروض أورنج في البلاك فرايداي 2020 على الموبايلات.. خصومات تصل لـ 60%

تواصل أورنج إعلاناتها عن عروض البلاك فرايداي، ولعل أكثر ما تقدمه عروض أورنج على الموبايلات في البلاك فرايداي 2020 حيث يهتم الكثير من الشباب بشراء الموبايلات في ذلك الوقت للخصومات المطروحة عليها.

عروض أورنج في البلاك فرايداي 2020 على الموبايلات

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "بمناسبة البلاك فرايداي أحسن العروض من أورنج، تخفيضات تصل الي ٦٠% علي احدث التليفونات وكمان هدايا وتقدر تقسط حتي ٣٦ شهر".