بهاء سلطان يتصدر "التريند" بعد حفظه للقرآن كاملًا

بهاء سلطان، تصدر المطرب المصري محرك البحث الشهير "جوجل"، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي جعلته مثالًا يحتذى به على منصات السوشيال ميديا.

بهاء سلطان يكشف مفاجأة للجمهور



كشف المطرب بهاء سلطان عن تفاصيل الفترة التي ابتعد فيها عن الغناء، خلال الـ 6 سنوات الماضية، بسبب أزمته مع المنتج نصر محروس.

وأعلن بهاء سلطان، في تصريحات صحفية، أنه تمكن خلال تلك الفترة من حفظ القرآن الكريم كاملًا، قائلًا : "ربنا كرمني وحفظت القرآن، ودي أحلى حاجة حصلتلي في الـ 6 سنين الي فاتوا".

وتابع: "ممكن مسمعش أغاني خالص، ممكن أسمع مزيكا تركي.. بحب اسمع كمان الشيخ محمد رفعت، والطبلاوي وغيرهم كتير".

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كان قد أعلن المطرب بهاء سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منذ فترة، أنه بعد سنوات عديدة تم إلغاء تعاقده مع شركة فري ميوزيك التى يمتلكها نصر محروس قائلًا "الحمدلله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك "نصر محروس" على صورة من القرآن الكريم "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".