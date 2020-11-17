مباراة مصر وتوجو .. الهدف الأول لمنتخب مصر

استطاعت مصر تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق محمد مجدي قفشة، في المباراة التي تجمع المنتخب المصري بالمنتخب التوجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.
وسجل مجدي قفشة الهدف بعد الضغط على لاعبي توجو، واستخلاص الكرة، وتسديدها من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك على يسار الحارٍ، وتعلن عن الهجف المصري الأول بالدقيقة 18.
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وبدأ حسام البدري المباراة بالتشكيل الآتي:
محمد الشناوي
أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أحمد توفيق.
طارق حامد – حمدي فتحي – محمد مجدي قفشة – محمود تريزيجيه – محمد شريف.
أحمد حسن كوكا.
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