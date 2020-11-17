زوجة تامر عاشور ترد على متابعة بخصوص أعمال زوجها الحزينة: "هو منكد عليكم من زمان أنا ماليش دعوة"

لا تزال سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور تسرد المزيد من التفاصيل وترد على المتابعين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ردت زوجة تامر عاشور على الأسئلة الموجهة لها بخصوص سيطرة الحزن الذي ستبدأ تجتاح أعمال تامر عاشور خلال الفترة المقبلة، قائلة: "مش عاوزين كذب هو من زمن الزمن منكد عليكم أنا ماليش علاقة".

أطلقت "سمر" المجال للإجابة والرد على الجمهور بخصوص إصرارها على الطلاق من الفنان تامر عاشور، لترجع السبب إلى خيانته لها.

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الجدير بالذكر، أن المشاكل بدأت حينما قرر تامر عاشور خطبة دارين حلمي وهى على ذمته، لتطلب الطلاق منه إلا أنه لم يستجب لها، ولكنها أبت أن تعود له مرة أخرى بعد خيانة تامر عاشور لها، وبدأت سمر تسرد القصة كاملة عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لترد على الجمهور في حلقة من الأسئلة التي دارت حول طلاقها من تامر عاشور.