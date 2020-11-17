رسميا..لجنة لائحة الشيوح تحسم المواد الجدلية وتعد تقريرها النهائي للعرض علي جلسة 29 نوفمبر



انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية للمجلس والتى تصل لنحو 300 مادة تمهيدًا للعرض علي الجلسة العامة يوم الأحد 29 نوفمبر الجاري.



وشهد اجتماع اللجنة الأخير اليوم الثلاثاء، مناقشة كافة الأمور التى أرجئت لمزيد من الدراسة، ومن بينها اختصاصات المجلس، وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة وتمثيل مجلس الشيوخ بالشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية، وأحكام تضارب المصالح فضلا عن أخذ التصويت النهائي عليها.

وتعمل اللجنة في سبيلها حاليا علي الانتهاء من إعداد تقريرها المزمع عرضه رفق مشروع اللائحة علي المجلس بجلسته المقبلة.