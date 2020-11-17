80 مليون دولار منحة من الصندوق الدولي للسودان

شدد الدكتور أمين صالح يسن، وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، على دور شباب الحرية والتغيير والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة الفاعلة والضرورية فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعلى الإتفاق فى ترجمة سياسة الحكومة الانتقالية للنهوض بالتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة العمل الوطنية حول ملكية وقيادة توطين تنفيذ جدول أعمال ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة، والتى نظمتها أكاديمية الدراسات المالية الإقتصادية بوزارة المالية، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال أمين: نحن نعمل من خلال وكالة التخطيط ولتحقيق أهداف تنمية قومية مستدامة لابد من الاستفادة من كل الخبرات والطاقات فى المجتمع السودانى والاستفادة من التدفقات النقدية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية لدعم التنمية المستدامة بالسودان.

وأعلن عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر والأمن الغذائى وخلق فرص عمل وحماية البيئة، وينفذ هذا البرنامج مع وزارة الزراعة والرى على المستوى الاتحادى والولائى ومنظمات المجتمع المدني.

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