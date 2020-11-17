عروض بنك القاهرة على البطاقات الائتمانية في BLACK FRIDAY

يستعرض تحيا مصر عروض بنك القاهرة على في الـ BLACK FRIDAY وذلك عند الشراء من خلال بطاقات بنك القاهرة الائتمانية، والدفع الإلكتروني من مختلف المتاجر وتطبيقات التسوق الإلكتروني.

بنك القاهرة

ونشر بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" ، "مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية تسوق من أي من متاجر الالكترونيات او الملابس وادفع من خلال نقاط البيع او اونلاين خلال عروض BLACK "FRIDAY الجمعة السوداء".

وتابع "استمتع بكاش باك ١٠٪ بحد أقصى يصل إلي ١٠٠٠ جنيه حسب نوع البطاقة".

وأشار بنك القاهرة إلى أن العرض ساري حتى نهاية شهر نوفمبر.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل فور الدخول من هنـــــــــــــــــــــا



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كما يمكن الاتصال على ١٦٩٩٠ لمعرفة تفاصيل أكثر عن عروض بنك القاهرة ليس فقط في الجمعة السوداء لكن في مختلف المناسبات.

