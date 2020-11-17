مصر للطيران: إصابة مرافق لبعثة المنتخب إلى توجو بكورونا

وأضاف أبوالعينين، فى بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أن مسحة كورونا التى أجريت للموظف أظهرت النتيجة إيجابيتها، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجى، مضيفًا: "لا توجد إصابات أخرى".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل إقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع فى جميع رحلات مصر للطيران، وتمنى الشفاء العاجل للموظف.
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