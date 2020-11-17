حجز 100 طعن على انتخابات البرلمان بجلسة21 نوفمبر

حجزت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، 100 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والذى يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة 21 نوفمبر الجارى.





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