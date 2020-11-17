إنفوجراف.. خطوات الحصول على كارنيه النقل مجانا لكبار السن

ويتضمن الإنفوجراف التالى خطوات الحصول على كارنيه النقل مجانا لكبار السن:- يذكر أن الكارنيهات يمكن استخراجها من مكاتب اشتراكات النقل العام بموقف العباسية ومكتب النقل العام بجامعة الأزهر بمدينة نصر ومكتب هيئة النقل العام بالعتبة ومكتب هيئة النقل العام بالمظلات ومكتب هيئة النقل العام بالجيزة 7 شارع مراد.

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