أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، انتهاء لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، من أعمالها بعد مناقشات مستفيضة، مشيرًا إلى أن المناقشات شهدت الاستماع إلى الرأى والرأى الآخر.





وأضاف أبوشقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن لائحة المجلس منضبطه وتتفق مع الدستور والقانون، متابعًا: "اللائحة تضمنت اختصاصات المجلس وأهميته فى الحياة السياسية، واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وإدارة الجلسة والحصانة النيابية، كما تضمنت كل ما هو مطلوب لعمل المجلس، ليسهم بدور فعال ومنشود فى إطار الصلاحيات المقررة له". واستطرد: "تم الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطى، والاستماع إلى كل رأى". وأوضح أن مواد اللائحة سيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم 29 نوفمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبوشقة: الانتهاء من لائحة الشيوخ وعرضها على الجلسة العامة 29 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.