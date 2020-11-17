سفير القاهرة بالنمسا يتابع الحالة الصحية لمصابي كورونا من الجالية المصرية  

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك زيادة هائلة في نسبة الإصابة بفيروس كورونا بالنمسا. وأضاف بهجت العبيدي أنه لهذه الزيادة الكبيرة قامت النمسا بإغلاق تام بهدف السيطرة على فيروس كورونا وذلك بداية من غد الثلاثاء، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع على أمل أن تكون هناك فرصة لعودة الحياة للبلاد مع بداية الاحتفال بأعياد الميلاد.

وتوجه بهجت العبيدي بالشكر للسفير المصري محمد الملا سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وذلك لحرصه على الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية بمدينة ليوبن خاصة بعد أن أصيب عدد من المصريين في هذه المدينة.

وأكد أن متابعة السفير محمد الملا لحالة المصريين المصابين بفيروس كورونا في لبنمسا عموما وفي مدينة ليوبن على وجه التحديد قد تركت انطباعا رائعا لدى أبناء الجالية خاصة وأنه لم يتسن حتى اللحظة إقامة لقاءات تجمع أبناء الجالية بالسفير محمد الملا الذي استلم عمله بالنمسا في ظل اجتياح فيروس كورونا الذي يمنع اللقاءات بأعداد كبيرة.

وتوجه أبناء الجالية المصرية أعضاء الاتحاد العام للمصريين في مدينة ليوبن النمساوية بالشكر للسفير محمد الملا على هذا الاهتمام، آملين أن تنتهي هذه الأزمة على خير ويتسنى لهم استقبال السفير في المدينة.

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