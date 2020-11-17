شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق بالعيد الوطني لسلطنة عُمان  

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عُمان، والشعب العماني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني لسلطنة عمان.

ودعا شيخ الأزهر وفق بيان المشيخة اليوم الثلاثاء، المولى ـ عز وجل ـ أن يديم المودة والترابط بين قيادتي وشعبي مصر وعمان، وأن يعيد تلك المناسبة على سلطنة عمان، قيادةً وشعبًا، بكل خيرٍ وسلامٍ وأمان واستقرار.

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