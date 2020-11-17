وزير الري يتابع التزام العاملين بإجراءات كورونا الاحترازية 



قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم بجولة مفاجئة فى مبنى الوزارة ، حيث التقى بالعاملين ، ووجه بضرورة الاستمرار فى اتباع كافة الاجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" ، وذلك في ضوء حرص وزارة الموارد المائية الري علي صحة العاملين بها.

وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ارتداء الكمامات الواقية ، والالتزام بالتباعد بين الموظفين ، وعدم التزاحم عند المصاعد أو أثناء التوقيع علي دفاتر الحضور والانصراف ، مع استخدام مطهرات الأيدي بشكل دائم ، وقياس درجة الحرارة للعاملين وكافة المترددين علي الوزارة يومياَ ، والتشديد علي إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد ودورات المياه.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على الالتزام بهذه الاجراءات الوقائية فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة حال عدم اتباع الاجراءات الوقائية المطلوبة.

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