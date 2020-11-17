في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة التى تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم (languedoc).

حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى، منها التدريب على تنفيذ التشكيلات القتالية بالبحر والتى تهدف إلى المزج بين سرعة ومهارة القادة في اتخاذ القرارات واختبار القدرات القتالية للوحدات البحرية لتنفيذ مهامها القتالية المختلفة مع تحقيق الموائمة العملياتية بين سفن البحرية المصرية والفرنسية.

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية، والتى تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في تعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًّا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.