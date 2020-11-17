رسميا.. فيفا يعلن إقامة كأس العالم للأندية فى فبراير 2021

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم، الثلاثاء، إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021، وذكر الفيفا في بيانه عبر موقعه الرسمي: "في ضوء جائحة كوفيد 19 وتأثيره على كرة القدم، اتخذ الفيفا عددا من القرارات الخاصة بالمسابقات ومنها كأس العالم للأندية"، أضاف بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم، أنه تقرر رسميا إقامة كأس العالم للأندية 2020 في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021 في قطر، وفقًا لما قرره مجلس الفيفا، موضحا أن البطولة ستقام وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولى للمباريات سيتم اتخاذ تدابير الصحة والسلامة اللازمة في البلد المضيف.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الزمالك المتأهل على حساب الرجاء المغربي فى نهائى المسابقة القارية المقرر له 27 نوفمبر الجارى، ومن المنتظر أن يحجز أحد القطبين مقعده فى مونديال الأندية.

وكانت تقارير صحفية ألمانية، كشفت نهاية أكتوبر الماضى، عن استقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، فى شهر فبراير 2021، فى قطر.

ووفقا لصحيفة " AZ" الألمانية، فإن الفيفا، يخطط لإقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، فى شهر فبراير المقبل، عام 2021.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولى، كان يرغب فى إقامة البطولة خلال شهر ديسمبر المقبل، ولكن لم تحدد بعض الاتحادات القارية بطلها حتى الأن، بسبب تأخر المسابقات، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك تم تأجيل البطولة حتى شهر فبراير المقبل.