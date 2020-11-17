ردًا على تصريحات مسمومة.. جمال بيومي: مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات بـ أفريقيا والشرق الأوسط

رد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، على حوار نشرته صحيفة القبس الكويتي مع المستثمر الكويتى فاضل البغلي أساء فيه لبيئة الاستثمار في مصر وزعم أن هناك نسبة مخاطر على المستثمرين ما أدى إلى عزوف المستثمرين الكويتيين وغيرهم فى السنوات الأخيرة وأن مستقبل الاستثمار فى مصر ضبابي ويشوبه الغموض - على حد قول البغلى.

وقال "بيومي"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن الرد على مثل هذه الحالات الفردية التى ربما لها تجارب سيئة فى الاستثمار يكون من خلال التقارير والأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية وعالمية والتى أكدت أن مصر أكبر دولة جاذبة للاستثمار سواء فى إفريقيا أو الشرق الأوسط وأن لديها مقومات وإمكانيات تميزها عن غيرها من البلدان، لافتًا إلى تقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر مبينًا أن مصر الدولة الـ 19 تصنيفًا من حيث حجم الاقتصاديات العالمية سابقة دولا عربية وخليجية مثل الكويت وقطر والبحرين، كما أكد تقرير النقد الدولى أن مصر أكثر منطقة جاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط .

ولفت "بيومي" إلى أن حكومة الكويت من أكبر الداعمين للاقتصاد المصري سواء بالتعاون المشترك أو من خلال ودائع فى البنك المركزى المصري ما يبرهن على ثقة الكويت فى صلابة الاقتصاد المصري .

وأشار "الأمين العام للمستثمرين العرب"، الى أن الشعب الكويتي تربطه بمصر علاقات راسخة وهم محبون للشعب المصري لأن الكويت وُلدت فى حضن مصر، والمواقف تبرهن على ذلك أيام الغزو العراقي وما قبله أيام استقلال الكويت فى عهد جمال عبد الناصر، ومساندة مصر للكويت فى الغزو العراقى للكويت فى التسعينيات.