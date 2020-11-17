في عيد ميلاده.. وزيري: المتحف المصري في التحرير لن يموت

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر والعالم يحتفلون اليوم بالعيد الـ 118 للمتحف المصري في التحرير، مشيرا إلى أن العالم اعتاد الاحتفال بعيد ميلاد المتحف المصري في التحرير برسالة "المتحف المصري في التحرير لن يموت".

وأضاف "وزيري"، خلال كلمته، أن المتحف سيحتوي على معرض المضبوطات الأثرية التي تمت عبر وحدة المنافذ الأثرية والتى حققت صحوة بجميع المنافذ الأثرية بالمطارات والموانئ البحرية والبرية.

وتابع "لدينا ورديات تعمل على مدار ٢٤ ساعة لضبط أي مهربات أثرية"، لافتا إلى أنه تم ضبط العديد من القطع الأثرية الهامة بعضها تنتمي إلى مصر ودول أخرى، مستطردًا "ونتيجة للاتفاقات الدولية تم ضبط مجموعة كبيرة من العملات الأثرية منها السعودية والصين والهند".

واختتم قوله "لدينا رسالة واضحة وهي الحفاظ على تراثنا وتراث الدول الشقيقة والدول التي تربطنا معها علاقات دولية"، لافتا أن متحف التحرير يحتوي على معرضين وهي التوابيت القاعة ٥٦ وأخرى تضم القطع الأثرية فى مصر والتى تم ضبطها فى المنافذ.

يذكر أنه تم افتتاح المعرض المؤقت الذي ينظمه المتحف المصري بالتحرير تحت عنوان " Cachettes : Hidden Treasures " "الخبيئة: كنوز مخفية" بمناسبة ذكرى الاحتفال بمرور ١١٨ عام على تأسيسه، وذلك اليوم الثلاثاء بالمتحف.

وشهد الافتتاح مراسم تسليم عدد من العملات المعدنية المستردة والتي تخص دول السعودية والصين والهند إلى سفراء هذه الدول بالقاهرة، بحضور سفراء الصين وأمريكا والمستشار السياسي لسفارة الهند.