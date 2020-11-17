نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي
وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.
وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتاثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.
وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس معتدل على أغلب البلاد فيما يكون لطيف على السواحل الشمالية.
وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي أغلب البلاد بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب سيناء.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا علي القاهرة والوجه البحري مصحوبة أمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من الوجه البحري، وأمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من "مطروح-الإسكندرية- دمياط-العريش-رشيد-بورسعيد"، كما تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس تؤدي الي اضطراب الملاحة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 23 لعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.
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